    İlham Əliyev Xalq şairi Vahid Əzizi "Şərəf" ordeni ilə təltif edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 22 noyabr, 2025
    • 13:56
    İlham Əliyev Xalq şairi Vahid Əzizi Şərəf ordeni ilə təltif edib

    Azərbaycanın Xalq şairi Vahid Əziz oğlu Cəfərov (Vahid Əziz) "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla V.Əziz bu mükafata Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, sabah Xalq şairinin 80 yaşı tamam olur.

    Ильхам Алиев наградил народного поэта Вахида Азиза орденом "Шараф"

