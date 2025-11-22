Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев наградил народного поэта Вахида Азиза орденом "Шараф"

    Kультурная политика
    • 22 ноября, 2025
    • 14:08
    Ильхам Алиев наградил народного поэта Вахида Азиза орденом Шараф

    Народный поэт Азербайджана Вахид Азиз оглу Джафаров (Вахид Азиз) удостоен ордена "Шараф".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, Вахид Азиз оглу Джафаров награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской литературы.

    Напомним, что завтра народному поэту исполнится 80 лет.

    İlham Əliyev Xalq şairi Vahid Əzizi "Şərəf" ordeni ilə təltif edib

