Ильхам Алиев наградил народного поэта Вахида Азиза орденом "Шараф"
Kультурная политика
- 22 ноября, 2025
- 14:08
Народный поэт Азербайджана Вахид Азиз оглу Джафаров (Вахид Азиз) удостоен ордена "Шараф".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно документу, Вахид Азиз оглу Джафаров награжден орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской литературы.
Напомним, что завтра народному поэту исполнится 80 лет.
