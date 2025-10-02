"Şəhidə məktub" adlı videoçarx hazırlanıb
Mədəniyyət siyasəti
- 02 oktyabr, 2025
- 13:12
Qeyri Hökumət Təşkilatlarına (QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyi Azərbaycan Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi, ərazi bütövlüyünün və dövlət suverenliyinin müdafiəsi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsinə ithaf olunan xüsusi videoçarx hazırlayıb.
"Reprot" xəbər verir ki, təşəkkür məzmunlu videoçarxda real döyüş kadrlarından istifadə edilib.
Mətni Xalq artisti Fəxrəddin Manafov səsləndirib.
Videoçarxı təqdim edirik:
"Şəhidə məktub" adlı videoçarx hazırlanıb
