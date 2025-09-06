Musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb
Mədəniyyət siyasəti
- 06 sentyabr, 2025
- 12:09
2025/2026-cı tədris ili üzrə musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə I və VIII siniflər üzrə şagird qəbul imtahanlarının ixtisas və məktəb seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb.
Namizədlər nəticələrlə exam.culture.az portalı vasitəsilə tanış ola bilərlər. Nəticələr elan olunduğu tarixdən etibarən 5 (beş) gün ərzində namizədlər "MyCulture" şəxsi kabineti üzərindən tələb olunan sənədləri qəbulu təsdiqləmək məqsədilə sistemə yükləməlidirlər. ️
