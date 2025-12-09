İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Leyla Əliyeva Türkmənistan milli mətbəxinə həsr olunan sərgidə iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 dekabr, 2025
    • 21:46
    Leyla Əliyeva Türkmənistan milli mətbəxinə həsr olunan sərgidə iştirak edib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Türkmənistana səfəri çərçivəsində dekabrın 9-da Türkmənbaşı şəhərində "Galkynysh" Milli At Oyunları Qrupunun təqdimatını izləyib və Türkmənistan milli mətbəxinə həsr olunan sərgidə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkmənistanın qədim atçılıq ənənələrini, milli mədəniyyətini və folklorunu qoruyan "Galkynysh" Milli At Oyunları Qrupu çıxışı zamanı qonaqlara zəngin mədəni irsi nümayiş etdirib.

    Nümayişdən sonra Leyla Əliyeva Türkmənistanın milli mətbəxinə həsr olunan sərgi ilə tanış olub.

    Qonaqlara Türkmənistan mətbəxinin ənənələri barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbir musiqi tamaşaları və rəqs qruplarının nömrələri ilə müşayiət olunub.

    Leyla Əliyeva Milli mətbəx Türkmənistan
    Foto
    Лейла Алиева приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне Туркменистана

    Son xəbərlər

    22:29

    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    22:13

    ABŞ Energetika Nazirliyi neft hasilatı proqnozunu gündə 13,61 milyon barelə qaldırıb

    Digər ölkələr
    22:03
    Video

    İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Slovakiya səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    22:02

    ABŞ Sudandakı münaqişə ilə əlaqəli şəxslərə və qurumlara sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:57

    "Sabah" basketbol klubu Çempionlar Liqasında ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    21:55

    Merts: Azərbaycanla sülh Ermənistan üçün Aİ ilə yaxınlaşma imkanı açır

    Xarici siyasət
    21:46
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistan milli mətbəxinə həsr olunan sərgidə iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:45
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Slovakiyaya rəsmi səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    21:35

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "İmişli"yə qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti