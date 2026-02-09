İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Dövlət teatrlarında islahatlara başlanılıb, "Azdrama"da yeni təyinatlar olub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 fevral, 2026
    • 14:58
    Dövlət teatrlarında islahatlara başlanılıb, Azdramada yeni təyinatlar olub

    Dövlət teatrlarında idarəetmə sistemindəki islahatlar çərçivəsində ştat cədvəllərinin yenilənməsinə başlanılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrından bildirilib.

    Qeyd olunub ki, teatrın əsasnaməsi, idarəetmə strukturu və ştat cədvəli yenilənib və müasir idarəetmə prinsiplərinə uyğunlaşdırılıb.

    Yeni yaradılan şöbə və bölmələr üzrə bir sıra təyinatlar həyata keçirilib.

    Belə ki, yaradıcılıq şöbəsinin müdiri vəzifəsinə Aidə Qafarova, strategiya və kommunikasiya şöbəsinin menecer-şöbə müdiri vəzifəsinə Lalə Məmmədova, artist heyətinin idarə edilməsi bölməsinin müdiri vəzifəsinə Elnur Məmmədov, geyim və səhnə tərtibatı şöbəsinin müdiri vəzifəsinə Fuad Qədirov, səhnə quraşdırma, səs və işıq bölməsinin müdiri vəzifəsinə isə Faiq Həsənov təyin olunub.

    Vurğulanıb ki, islahatların əsas məqsədi dövlət teatrlarında idarəetmə mexanizmlərini daha səmərəli, çevik və şəffaf etmək, qərar qəbuletmə prosesini təkmilləşdirmək və yaradıcılıq potensialının daha effektiv şəkildə reallaşdırılmasına şərait yaratmaqdır.

    Xatırladaq ki, Mədəniyyət Nazirliyi dövlət teatrlarının idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq qərarlar qəbul edib. Qərara əsasən, "Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında" qanunun tələblərinə uyğun olaraq, dövlət teatrlarının əsasnamələri, strukturu və ştat cədvəlləri yenidən işlənilərək təsdiqlənib.

    Mədəniyyət Nazirliyi teatr islahatı Akademik Milli Dram Teatrı dövlət teatrları

    Son xəbərlər

    16:11

    Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı prosedur qaydaları dəyişib

    İnfrastruktur
    16:10

    İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:10

    Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilib

    Digər
    16:10

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Daxili siyasət
    16:09

    İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vurur

    Xarici siyasət
    16:05

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb

    Maliyyə
    15:59

    Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏY

    Xarici siyasət
    15:58

    Rusiya klubu "Fənərbağça"da çıxış etmiş futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    15:51
    Foto

    ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti