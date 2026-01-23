Adil Kərimli Ağsuda vətəndaş qəbulu keçirib
Mədəniyyət siyasəti
- 23 yanvar, 2026
- 15:43
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli yanvarın 23-də Ağsu rayonunda vətəndaşları qəbul edib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Ağsu, Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı rayonlarından olan vətəndaşlar müraciətlərini diqqətə çatdırıblar.
Müraciətlər, əsasən, məşğulluq, iş yerinin dəyişdirilməsi, mədəniyyət sahəsinə dair layihələr, təşəbbüslər və digər məsələlərlə bağlı olub.
Nazir vətəndaşların xahiş və təkliflərini dinləyib, qeyd olunan hər bir məsələnin operativ araşdırılması, qanunvericiliyə uyğun həlli ilə bağlı addımlar atılacağını bildirib.
Qəbulda şəhid ailələri və qazilər tərəfindən qaldırılan məsələlərə xüsusi diqqətlə yanaşılması və obyektiv baxılması ilə bağlı nazirliyin məsul əməkdaşlarına tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
16:03
Foto
Anar Quliyev Şabranda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
16:01
Rəy
Müttəfiqlərin qarşıdurması - Qəzzadan Qrenlandiyaya köçürülən ziddiyyət - ŞƏRHAnalitika
15:59
Əməkdar artist: Süni intellektin mədəniyyətimizin inkişafına mane olacaq səviyyədə rol oynamasına imkan verilməməlidirMədəniyyət siyasəti
15:55
Aİ Ukraynaya 400-dən çox elektrik generatoru göndəribDigər ölkələr
15:55
Triniti Rodman dünyanın ən çox maaş alan qadın futbolçusu olubFutbol
15:54
Bakı Ali Neft Məktəbi məzunların məşğulluq reytinqində birinci olubElm və təhsil
15:49
Ötən il Azərbaycan Rumıniyaya neft ixracını 1,5 dəfə artırıbEnergetika
15:43
Foto
Adil Kərimli Ağsuda vətəndaş qəbulu keçiribMədəniyyət siyasəti
15:40