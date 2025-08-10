Haqqımızda

Araşdırma: Zənglərə cavab verməmək rəqəmsal ünsiyyətdə yeni normadır

Maraqlı
10 avqust 2025 08:52
Rəqəmsal kommunikasiya mütəxəssisləri müasir yeniyetmələrin niyə mətnə üstünlük verərək səsli zənglərə cavab vermə ehtimalının getdikcə azaldığını öyrəniblər. Məlum olub ki, bu, sadəcə olaraq yaşa bağlı şıltaqlıq deyil, sosial vərdişlərin və emosional strategiyaların dəyişməsini əks etdirən rəqəmsal ünsiyyətin yeni normasıdır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə The Conversation portalı məlumat yayıb.

Yeniyetmələrin əlində smartfonların daimi olmasına baxmayaraq, səsli zənglər artıq onların əsas ünsiyyət vasitəsi deyil. Onlar narahat və müdaxiləedici kimi qəbul edilir: canlı söhbət dərhal cavab tələb edir, mesajlar isə məzmuna, cavab vaxtına və iştirak səviyyəsinə nəzarət etməyə imkan verir.

Tədqiqatın müəllifləri qeyd edirlər ki, yeniyetmələr vaxtlarını, emosiyalarını və əlçatanlıq səviyyəsini idarə etməyə çalışırlar. Belə ki, getdikcə zəngə cavab verməkdən imtina etmək, daimi rəqəmsal mövcudluq şəraitində şəxsi sərhədləri qorumaq və stressi azaltmaq daha çox görülür.

Ekspertlər vurğulayırlar ki, susmaq və ya gecikmiş cavab vermək artıq nəzakətsizlik sayılmır. Əksinə, onlar razılığın, gözləntilərin və digər insanların məkanına hörmətin vacib olduğu yeni “rəqəmsal nəzakətin” bir hissəsinə çevrilirlər.

Son xəbərlər

