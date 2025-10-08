İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçirib

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:46
    Yelo Bank komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçirib

    "Yelo Bank" ASC korporativ sosial məsuliyyət strategiyası çərçivəsində ətraf mühitin qorunmasına yönəlmiş növbəti təşəbbüsünü həyata keçirib.

    Bu dəfə Bankın əməkdaşları Mərdəkan çimərliyində təşkil olunan "Parlaq Sahillər" ekoloji aksiyasında bir araya gələrək sahilyanı ərazini tullantılardan təmizləyiblər.

    Aksiyada onlarla "Yelo Bank" əməkdaşı iştirak edib. Nəticədə 1 tona yaxın tullantı toplanaraq çeşidlənib və təkrar emala göndərilməsi üçün xüsusi konteynerlərə təhvil verilib.

    Artıq ənənə halını almış "Parlaq Sahillər" təşəbbüsünün əsas məqsədi Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətini qorumaq, təbiətə qarşı qayğı və məsuliyyət hissini gücləndirməkdir. Bank gələcəkdə də bu kimi layihələri dəstəkləməyi və onların miqyasını genişləndirməyi planlaşdırır.

    Yelo Bank – Parlaq bankçılıq!

