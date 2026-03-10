İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın 2 aylıq büdcə göstəriciləri açıqlanıb

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 12:21
    Azərbaycanın 2 aylıq büdcə göstəriciləri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın xəzinədarlıq orqanları 147 mindən çox ödəniş tapşırığı icra edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 2 ayda icmal büdcənin gəlirləri 7 milyard 558,3 milyon manat, xərcləri 5 milyard 338,4 milyon manat, o cümlədən dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 milyard 311,5 milyon manat (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,3 % az, proqnozdan 0,9 % çox), xərcləri 4 milyard 803,4 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 10,5 %, proqnozdan 3,3 % az) təşkil edib.

    Hesabat dövründə büdcə gəlirlərində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti üzrə daxilolmalar 3 milyard 2 milyon manat (illik müqayisədə 3,9 % az, proqnozdan 2,7 % çox), Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə daxilolmalar 983,1 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 3,5 % az, proqnozdan 0,3 % çox), İqtisadiyyat Nazirliyinin Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti üzrə daxilolmalar 9,8 milyon manat (proqnozdan 10,2 % çox), sair daxilolmalar 63,4 milyon manat (proqnozdan 32,9 % çox), Dövlət Neft Fondundan transfert 2 milyard 140 milyon manat (proqnoza qarşı 100 %), büdcədən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar isə 113,2 milyon manat (proqnozdan 26,5 % az) təşkil edib.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi
    Профицит госбюджета Азербайджана за 2 месяца превысил 1,5 млрд манатов

    Son xəbərlər

    12:54

    Ötən həftə ən çox yağıntı Astaraya düşüb

    Ekologiya
    12:53

    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    İnfrastruktur
    12:50

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıb

    Region
    12:49

    Rəqabət orqanı Regional Su Meliorasiya Xidmətində araşdırma aparır

    Biznes
    12:49

    Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    12:40

    İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırır

    Digər ölkələr
    12:37
    Foto

    Tanınmış güləşçilər Xırdalanda şagirdlərlə görüş keçirib

    Fərdi
    12:36

    Azərbaycanda 2 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    12:33

    Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti