    Su Bioresurslarının Artırılması Bərpası və Mühafizəsi Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    Maliyyə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 12:36
    Su Bioresurslarının Artırılması Bərpası və Mühafizəsi Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    2024-cü ildə Su Bioresurslarının Artırılması Bərpası və Mühafizəsi Fondunun (SuBAF) gəlirləri 392 min manat, xərcləri isə 138 min manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 91,2 % çox və 19 % çoxdur.

    Ötən il SuBAF-ın gəlirlərinin hamısı əvvəlki il olduğu kimi birja əməliyyatlarından əldə olunub, xərclərinin isə hamısını əvvəlki il olduğu kimi maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri təşkil edib. 

