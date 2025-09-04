Su Bioresurslarının Artırılması Bərpası və Mühafizəsi Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb
Maliyyə
- 04 sentyabr, 2025
- 12:36
2024-cü ildə Su Bioresurslarının Artırılması Bərpası və Mühafizəsi Fondunun (SuBAF) gəlirləri 392 min manat, xərcləri isə 138 min manat olub.
"Report" xəbər verir ki, bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 91,2 % çox və 19 % çoxdur.
Ötən il SuBAF-ın gəlirlərinin hamısı əvvəlki il olduğu kimi birja əməliyyatlarından əldə olunub, xərclərinin isə hamısını əvvəlki il olduğu kimi maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri təşkil edib.
