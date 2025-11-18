"Status Sığorta Brokeri"nə icrası məcburi sərəncam verilib
Maliyyə
- 18 noyabr, 2025
- 12:26
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Status Sığorta Brokeri" MMC-yə icrası məcburi sərəncam verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində hüquqi şəxs sığorta brokerinə "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 102-ci maddəsinin tələblərinə əsasən icrası məcburi göstəriş verilib.
