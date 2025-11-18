İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    "Status Sığorta Brokeri"nə icrası məcburi sərəncam verilib

    Maliyyə
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:26
    Status Sığorta Brokerinə icrası məcburi sərəncam verilib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Status Sığorta Brokeri" MMC-yə icrası məcburi sərəncam verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində hüquqi şəxs sığorta brokerinə "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 102-ci maddəsinin tələblərinə əsasən icrası məcburi göstəriş verilib.

