    "Qazprombank" SOCAR-a 2 mlrd. dollarlıq kredit xətti açıb

    Maliyyə
    • 13 dekabr, 2014
    • 11:32
    Qazprombank SOCAR-a 2 mlrd. dollarlıq kredit xətti açıb

    Bakı. 13 dekabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə Rusiyanın “Qazprombank” ASC arasında Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında həyata keçirilən SOCAR Polimer layihəsi üçün kreditin verilməsi üzrə Əsas Şərtlər Toplusu imzalanıb. Sənəd bu gün Bakıda SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və “Qazprombank” ASC İdarə Heyətinin sədri Andrey Akimov tərəfindən imzalanıb. 

    “Report”un SOCAR-a istinadən verdiyi xəbərə görə, sənəddə deyilir ki, ildə 200 min ton polipropilen və 120 min ton polietilen istehsalı məqsədilə həyata keçirilən bu layihəyə “Qazprombank” ASC tərəfindən 420 mln. dollar kredit ayrılması haqqında qərar qəbul olunub. 

    “Qazprombank” ASC İdarə Heyətinin sədri Andrey Akimov bildirib ki, SOCAR-ın mühüm əhəmiyyət kəsb edən irimiqyaslı layihələri beynəlxalq enerji və maliyyə sektorunda şirkətə böyük etimad qazandırıb: "Zəmanət tələb edilmədən və 10 il müddətinə verilən bu kredit Azərbaycana, onun neft-qaz sektorunun lokomotivi olan SOCAR-a bəslənilən inamın və etimadın bariz göstəricisidir". 

    A.Akimov qeyd edib ki, “Qazprombank” tərəfindən SOCAR üçün 2 mlrd. dollar həcmində kredit xətti açılıb.

    Foto
    "Газпромбанк" открыл для SOCAR кредитную линию в размере 2 млрд. долларов
    Foto
    Gazprombank opens 2 billion USD credit limit for SOCAR

