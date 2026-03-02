Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası proqramı çərçivəsində Serbiyaya yollanıb
Futbol
- 02 mart, 2026
- 23:05
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Difai" klubunun baş məşqçisinin köməkçisi Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası üzrə təlim proqramı çərçivəsində Serbiyada təcrübə keçir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağsu təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, yerli "Novi Pazar" komandasının düşərgəsində təcrübə mübadiləsində iştirak edir.
Təcrübə müddətində məşqçi hazırlıq prosesini yaxından izləyir.
