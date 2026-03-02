İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası proqramı çərçivəsində Serbiyaya yollanıb

    Futbol
    • 02 mart, 2026
    • 23:05
    Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası proqramı çərçivəsində Serbiyaya yollanıb

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Difai" klubunun baş məşqçisinin köməkçisi Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası üzrə təlim proqramı çərçivəsində Serbiyada təcrübə keçir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağsu təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, yerli "Novi Pazar" komandasının düşərgəsində təcrübə mübadiləsində iştirak edir.

    Təcrübə müddətində məşqçi hazırlıq prosesini yaxından izləyir.

    Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası proqramı çərçivəsində Serbiyaya yollanıb
    Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası proqramı çərçivəsində Serbiyaya yollanıb
    Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası proqramı çərçivəsində Serbiyaya yollanıb

    UEFA PRO Elman Sultanov Futbol xəbərləri təcrübə

    Son xəbərlər

    23:13

    İordaniya Kralı Trampı bölgədə gərginliyi azaltmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    23:08

    İran İsrail və ABŞ-nin Natanzdakı nüvə obyektinə hücumunu beynəlxalq hüquqa zidd adlandırıb

    Region
    23:05
    Foto

    Elman Sultanov UEFA PRO kateqoriyası proqramı çərçivəsində Serbiyaya yollanıb

    Futbol
    22:58

    Danimarka nüvə çəkindirmə ilə bağlı Fransanın dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    22:47

    Azərbaycan Kuboku: "Zirə" – "Sumqayıt" qarşılaşmasının hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    22:38

    Tahir Baxşıyev: "Azərbaycan basketbolçuları son matçlarda özlərinə inanmağa başlayıblar"

    Komanda
    22:37
    Foto

    İstanbulda azərbaycanlılar üçün iftar proqramı təşkil olunub

    Region
    22:34

    SEPAH Hörmüz boğazında ABŞ-nin müttəfiqlərinin tankerinə hücum edib

    Region
    22:22

    Fransa həbsxanalarında məhbusların sayı rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti