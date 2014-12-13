Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ОАО "Газпромбанк" России подписали Сборник основных условий по выделению кредита для проекта SOCAR Polymer, который реализуется в Сумгаитском химическом промышленном парке. Документ подписан сегодня президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и председателем правления ОАО "Газпромбанк" Андреем Акимовым.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, согласно документу принято решение о выделении кредита со стороны ОАО "Газпромбанк" в размере 420 млн. долларов на реализацию проекта по производству 200 тысяч тонн полипропилена и 120 тысяч тонн полиэтилена.

Председатель правления ОАО "Газпромбанк" Андрей Акимов отметил, что имеющие большое значение широкомасштабные проекты SOCAR в энергетическом и финансовом секторах доказывают надежность компании: "Кредит выделен без гарантии сроком на десять лет, что является ярким примером доверия к Азербайджану и его локомотиву в нефтегазовом секторе SOCAR".

А.Акимов отметил, что "Газпромбанк" открыл для SOCAR кредитную линию в размере 2 млрд. долларов.