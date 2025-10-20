İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 09:51
    Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

    İlin ən çox gözlənilən bayramı ərəfəsində Birmarket böyük lotereyaya start verir.

    Bu gündən Birmarket ölkədə Yeni il ovqatını əvvəldən yaşayır: tətbiqdə edilən hər 10 AZN-lik alış-veriş iştirakçılara iPhone, notbuklar, yüzlərlə hədiyyələr, avtomobillər və Sea Breeze-də təmirli mənzil qazanmaq şansı verir.

    Bəli, Birmarket artıq hədiyyələr paylayır - Şaxta Baba isə şokdadır!

    İştirak qaydaları sadədir: Hər 10 AZN-lik sifarişə - 1 şans.

    Sifarişi təhvil məntəqəsindən götürənlər +10 əlavə şans qazanır.

    Birmarket -də ilk alış-veriş edənlər üçün də +10 şans nəzərdə tutulub. Daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir.

    Sifariş məbləği daha çox olduqda isə hər 10 AZN 1 şans olaraq hesablanır.

    Lotereya 15 tirajdan ibarətdir:

    11 həftəlik - smartfonlar, elektronika və məişət texnikası,

    3 aylıq - məşhur brendlərin avtomobilləri,

    final isə Sea Breeze-də mənzildir. Hər bilet real şansdır.

    Tirajlar 20 oktyabr 2025-cı il – 4 yanvar 2026-cı il tarixlərini əhatə edir. Qaliblər @birmarket.az instaqram səhifəsində canlı yayımda elan olunacaq və SMS vasitəsilə məlumatlandırılacaq.

    Daha ətraflı məlumat üçün: https://landings.birmarket.az/birmarketlotereya/

    Niyə Birmarket?

    Sürətli alış-veriş və asan geri qaytarılma, ilk 3 sifarişə pulsuz çatdırılma, təhvil alarkən kartla ödəmə, kredit və taksitlə ödəniş imkanı, həmçinin gündəlik endirimlər - bütün bunlar alış-verişi daha rahat və əlçatan edir. Burada hər sifariş Yeni il möcüzəsinin bir hissəsidir.

    Birmarket tətbiqini yüklə, alış-veriş et və Yeni ili Birmarket-in hədiyyəsi ilə qarşıla!

    Şaxta Baba Birmarket

