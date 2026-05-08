    Rauf Namazov: "Rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərini daha mürəkkəb edib"

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 13:24
    Rauf Namazov: Rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərini daha mürəkkəb edib

    Rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərini daha mürəkkəb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Monitorinq Xidmətinin Aparat rəhbəri Rauf Namazov Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham Azerbaijan") təşkilatçılığı ilə keçirilən "Maliyyə institutlarında risklərin idarə olunması" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, maliyyə institutları qanunvericiliyə əsasən öhdəlik daşıyan şəxslər hesab olunur və onlar şübhəli əməliyyatları vaxtında müəyyən edərək Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat verməlidirlər: "Rəqəmsallaşma günün tələbidir. Artıq maliyyə cinayətləri daha qəliz və mürəkkəb sxemlərə əsaslanır. Bu isə onların müəyyən olunmasında ciddi problemlər yaradır. Əsas problemlərdən biri məlumatların düzgün və vaxtında təqdim olunmamasıdır. Maliyyə institutları şübhəli əməliyyatlar və müəyyən limitlər əsasında təqdim edilməli olan hesabatları vaxtında və düzgün formada təqdim etməlidirlər".

    R. Namazovun fikrincə, bəzi maliyyə institutları bazardakı rəqabətə davam gətirmək üçün yeni texnologiya və alətləri risklərini tam qiymətləndirmədən tətbiq etməyə çalışır: "Bu isə həm maliyyə institutlarının özünə, həm də əhaliyə ciddi zərər vurulmasına səbəb ola bilir. Maliyyə Monitorinqi Xidməti maliyyə institutlarını yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı daha ehtiyatlı olmağa, tənzimləyici qurumlarla geniş müzakirələr aparmağa və beynəlxalq təcrübəni nəzərə almağa çağırır. rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərinin sürətini artırmaqla yanaşı, vəsaitlərin izinin daha tez itirilməsinə də səbəb olur".

