Qarabağ Dirçəliş Fondu sığortaçı seçir
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 11:08
Qarabağ Dirçəliş Fondu 43 işçisinin könüllü tibbi və 3 nəqliyyat vasitəsinin KASKO sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 55 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini noyabrın 12-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçi Qurban Abbasov küçəsi, 5 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə noyabrın 12-də, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "A-Qrup Sığorta" ASC olub. Şirkətə 22 325 manat ödənilib.
Son xəbərlər
11:59
Ötən doqquz ayda narkotiklərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərin sayı açıqlanıbHadisə
11:59
Hazırda Azərbaycanda 730 narkoman müalicə alırSağlamlıq
11:58
Foto
Gəncə Memorial Kompleksində şəhidlərin xatirəsi yad olunubDaxili siyasət
11:57
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklərFərdi
11:55
Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilərİnfrastruktur
11:54
Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıbDigər ölkələr
11:53
Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyirDigər ölkələr
11:52
Parlament "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmağı təsdiqləyibMilli Məclis
11:51