İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    "Premium Bank"ın sədri işdən çıxıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:02
    Premium Bankın sədri işdən çıxıb

    "Premium Bank" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Kamil Lətifov işdən çıxıb.

    Bu barədə "Report"a Bankdan bildirilib.

    Məlumata görə, onun yerinə hələ ki, təyinat olmayıb. Sədr vəzifəsini müvəqqəti olaraq sədr müavini Mahir Nəcəfov icra edir. O, bu ilin yanvar ayına qədər "Premium Bank"ın sədri, K.Lətifov isə sədr müavini olub. Yanvarda onların yerləri dəyişdirilib.

    Xatırladaq ki, "Premium Bank" 1993-cü ildə "AZAL Bank" adı ilə yaradılıb, 2008-ci ildə adını "Silk Vey Bank"a dəyişib, 2018-ci ildə isə yenidən rebrendinq edib. Onun nizamnamə kapitalı 154,601 milyon manatdır. Bankın səhmdarları 84,46 % payla "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) keçmiş prezidenti Cahangir Əsgərov, 15,22 % payla "VIP Aviation Services" MMC və 0,32 % payla Elvira Əhmədovadır.

    Kamil Lətifov Mahir Nəcəfov

    Son xəbərlər

    13:39

    Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildirib

    Din
    13:38

    QMİ sədri: Azərbaycan tolerantlıq məsələsində bütün dünyaya nümunə göstərilir

    Din
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"

    ASK
    13:28
    Foto

    PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib

    Daxili siyasət
    13:25

    Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunub

    Biznes
    13:25

    Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    13:24

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:22

    Daşbulaq sakini: Bir vaxtlar atəş səsləri gələn kəndimizdə indi körpə gülüşləri eşidilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti