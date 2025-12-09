İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "PAŞA Holding"in təşkilatçılığı ilə "Business Talks by PASHA Holding" platformasının ikinci tədbiri baş tutub

    Maliyyə
    • 09 dekabr, 2025
    • 18:39
    PAŞA Holdingin təşkilatçılığı ilə Business Talks by PASHA Holding platformasının ikinci tədbiri baş tutub

    Bir müddət öncə, "PAŞA Holding" tərəfindən "Business Talks by PASHA Holding" adlı yeni təşəbbüs təqdim olunub. Bu təşəbbüs müasir biznes dünyasında baş verən əsas tendensiyaların, çağırışların və strateji yanaşmaların müzakirə olunduğu oflayn və onlayn tədbirlər silsiləsidir. Təşəbbüsün əsas məqsədi dövlət və özəl sektorları arasında peşəkar dialoqu təşviq etmək və beləcə iqtisadi inkişafa təkan verməkdir.

    Bu gün "Business Talks" çərçivəsində ikinci tədbir baş tutub. Tədbir "PAŞA Holding"in təşkilatçılığı, "Deloitte Azərbaycan" şirkətinin tərəfdaş dəstəyi ilə həyata keçirilib və "Kapital Bazarları və İPO" mövzularına həsr olunub.

    Tədbir iki əsas sessiyadan ibarət olub. Belə ki, tədbirin ilk hissəsində "Kapital bazarları mövzusuna dövlət baxışı" üzrə müzakirələr aparılıb. Tədbirin ikinci hissəsində isə əsas mövzu üzrə korporativ sektorun fikir və gözləntiləri dinlənilib.

    İlk sessiyada çıxış edən Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov kapital bazarlarının inkişafının Azərbaycanda da ən vacib strateji prioritetlərdən biri olduğunu vurğulayıb. "Təcrübə göstərir ki, bir çoxlarını düşündürən əsas sual bu inkişafa necə nail olmaqdır. Mərkəzi Bank bu suala "2024–2026-cı illər üzrə maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası"nda cavab verib. Belə ki, biz, infrastruktur, yeni alətlər, qanunvericilik, xarici investorların cəlbi və nəzarət çərçivəsi kimi 5 istiqamətlə bağlı tədbirlər planı hazırlayaraq onun icrası ilə məşğuluq", - deyə Mərkəzi Bankın sədri bildirib.

    "Kapital bazarları hər bir ölkədə iqtisadiyyatın dərinliyini və dayanıqlığını göstərən əsas indikatorlardan biridir. Kapital bazarlarımızın dərinləşməsi, likvidliyin artması və investor bazasının genişlənməsi üçün bizdə çox böyük potensial mövcuddur", deyə "PAŞA Holding"in baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov bildirib. "Business Talks" təşəbbüsünün ümumi əhəmiyyətinə gəlincə isə, Cəlal Qasımov təşəbbüsü belə şərh edib: "Qlobal iqtisadiyyatın transformasiya etdiyi bu dönəmdə biznes icması olaraq bizim bir-birimizə daha çox qulaq asmağa, daha çox əməkdaşlığa və daha çox birlikdə düşünməyə ehtiyacımız var. Bu platforma həm biznes icmasına aktual mövzual üzrə müzakirələr aparmağa imkan verir, həm də bizneslər və dövlət sektoru arasında bir növ fikir mübadiləsini təşviq edir."

    "Azərbaycan iqtisadiyyatında gedən transformasiya prosesləri kapital bazarlarının inkişafını daha zəruri edir və aktuallaşdırır. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, dərin, likvid və etibarlı kapital bazarları dayanıqlı iqtisadi artımın mühüm sütunlarından biridir. Bu baxımdan bu tədbirdə aparılmış müzakirələr həm praktik, həm də strateji önəm daşıyır" – "Deloitte" şirkətinin idarəedici partnyoru Nuran Kərimov qeyd edib.

    "Business Talks by PASHA Holding" platformasının növbəti tədbirlərində də biznes aləmini maraqlandıran strateji və aktual mövzuların müzakirəsi planlaşdırılır.

    “PAŞA Holding” "Deloitte Azərbaycan"

