Ötən il Azərbaycanda sığortaolunanların sayı 3 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 13 yanvar, 2026
- 11:49
2025-ci ildə Azərbaycanda fərdi uçot sistemində uçota alınmış sığortaolunanların sayı 164,7 min nəfərdən çox və ya 3,19 % artıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2026-cı ilin 1 yanvar tarixinə uçota alınmış sığortaolunanların sayı 5,3 milyon nəfərdən çox olub.
