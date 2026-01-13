İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    2025-ci ildə Azərbaycanda fərdi uçot sistemində uçota alınmış sığortaolunanların sayı 164,7 min nəfərdən çox və ya 3,19 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 2026-cı ilin 1 yanvar tarixinə uçota alınmış sığortaolunanların sayı 5,3 milyon nəfərdən çox olub.

    Son xəbərlər

    12:10

    Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi üçün sənədlərin təqdimi bu gün başa çatır

    Elm və təhsil
    12:04

    Aİ Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketini fevralın 24-nə qədər razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    12:02

    Ekspert: Xarici investorlar Azərbaycanda BOEM layihələrinə davamlı maraq göstərirlər

    Energetika
    11:59

    Şimal-Qərb regionunda 1 saat işıq olmayacaq

    Energetika
    11:55
    Foto

    İrandan Gürcüstana külli miqdarda narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İnfrastruktur
    11:49

    Ötən il Azərbaycanda sığortaolunanların sayı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:45

    Xabi Alonso "Real" tarixində qələbə faizinə görə ən yaxşı altıncı baş məşqçidir

    Futbol
    11:45

    Azərbaycanda sosial müavinət alan beşdən çox uşağı olan qadınların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    11:36
    Foto

    Məcnun Məmmədov İsrailin aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    ASK
