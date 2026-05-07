Naxçıvanda vergi daxilolmaları 3 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 07 may, 2026
- 14:57
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 79,5 milyon manat vergi daxil olub.
"Report"un yerli bürosu quruma istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 2,8 % çoxdur.
Ötən 4 ayda muxtar respublikada qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 57,3 milyon manat təşkil edib. İllik müqayisədə bu sektordan vergi daxilolmaları 9,4 % çox olub.
Hesabat dövründə Naxçıvanda işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 6,4 % artaraq 1,6 milyon manat olub.
