Naxçıvanda Sahibkarlığın İnkişafı Fondu üzrə problemli kreditlər 2 dəfə azalıb
Maliyyə
- 21 oktyabr, 2025
- 11:20
Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu üzrə vaxtı keçmiş kreditlər 2,9 milyon manat təşkil edib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 1,9 dəfə azdır.
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Fond verdiyi güzəştli kreditlərin 7,7 milyon manatını geri alıb.
