    Naxçıvanda Sahibkarlığın İnkişafı Fondu üzrə problemli kreditlər 2 dəfə azalıb

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:20
    Naxçıvanda Sahibkarlığın İnkişafı Fondu üzrə problemli kreditlər 2 dəfə azalıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu üzrə vaxtı keçmiş kreditlər 2,9 milyon manat təşkil edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 1,9 dəfə azdır.

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Fond verdiyi güzəştli kreditlərin 7,7 milyon manatını geri alıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondu

