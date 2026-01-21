Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 % artıb
- 21 yanvar, 2026
- 16:08
2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 1 milyard 366,3 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4 % çoxdur.
Ötən il muxtar respublikanın ticarət şəbəkəsində 703,7 milyon manatlıq qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 662,7 milyon manatlıq qeyri-qida məhsulları satılıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 67,6 milyard manatlıq, o cümlədən 36,9 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 30,7 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb.
2024-cü ilə nisbətən pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,8 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,2 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,8 % artıb.