    Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 % artıb

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 16:08
    Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 % artıb

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 1 milyard 366,3 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 4 % çoxdur.

    Ötən il muxtar respublikanın ticarət şəbəkəsində 703,7 milyon manatlıq qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 662,7 milyon manatlıq qeyri-qida məhsulları satılıb.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 67,6 milyard manatlıq, o cümlədən 36,9 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 30,7 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb.

    2024-cü ilə nisbətən pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,8 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,2 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,8 % artıb.

    Naxçıvan pərakəndə ticarət dövriyyəsi

