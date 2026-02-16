İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Naxçıvanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1 %-ə yaxın artıb

    • 16 fevral, 2026
    • 12:51
    Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 123,8 milyon manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü illə müqayisədə 0,7 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycanın ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 5,3 milyard manatlıq, o cümlədən 2,9 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 2,4 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb.

    Ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,7 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,3 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,6 % artıb.

    Naxçıvan pərakəndə ticarət

