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    Naxçıvanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 6 % artıb

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 15:22
    Naxçıvanda orta aylıq nominal əməkhaqqı 6 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 870 manat təşkil edib.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,1 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 8 ay ərzində Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,2 % artaraq 1 173 manat təşkil edib. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı daha yüksək olub.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Orta aylıq əməkhaqqı
    Average monthly salary in Nakhchivan rises 6.1%
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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