Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 6 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 11 sentyabr, 2025
- 13:21
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 825,9 manat olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,3 % çoxdur.
