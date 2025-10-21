Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi auditor seçir
Maliyyə
- 21 oktyabr, 2025
- 11:52
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının audito üçün kotirovka sorğusu edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 78 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini noyabrın 4-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi, 31 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə noyabrın 4-də, saat 10:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu tenderin qalibi "Nexia Azerbaijan" olub. Şirkətə 30 680 manat ödənilib.
Son xəbərlər
12:14
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıbXarici siyasət
12:14
Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya salınıbDigər ölkələr
12:13
BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edibEnergetika
12:13
IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıbMaliyyə
12:11
"Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏFutbol
12:08
Foto
Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilibXarici siyasət
12:08
"Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçibMaliyyə
12:08
Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcəkİKT
12:07