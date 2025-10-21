İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi auditor seçir

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:52
    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi auditor seçir

    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının audito üçün kotirovka sorğusu edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 78 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 4-nə qədər Agentliyin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi, 31 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 4-də, saat 10:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Nexia Azerbaijan" olub. Şirkətə 30 680 manat ödənilib.

    Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi auditor kotirovka sorğusu

