Ləğv prosesində olan "Muğanbank"ın ünvanı dəyişib
Maliyyə
- 01 dekabr, 2025
- 12:00
Ləğv prosesində olan "Muğanbank" ASC dekabrın 1-dən fəaliyyətini yeni ünvanda davam etdirəcək.
"Report" bu barədə bankın ləğvedicisi - Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna istinadən xəbər verir.
Bankın yeni ünvanı digər ləğv prosesində olan "Amrahbank" ASC-nin baş ofisi - Bakı şəhəri, Xocalı prospekti 36A-dır.
Əlaqə üçün: (+994) 941
