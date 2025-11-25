"Kəpəz" BOKT 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır
Maliyyə
- 25 noyabr, 2025
- 17:11
"Kəpəz" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) 2 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqraz yerləşdirməyə hazırlaşır.
"Report" bu barədə Birjaya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 24 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək.
Prosesin anderrayteri "Troni Învestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.
Emitentin tədavül müddətində istiqrazları geri satın alması nəzərdə tutulmayıb.
Son xəbərlər
18:27
Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaqDigər ölkələr
18:26
Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldıXarici siyasət
18:19
Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:13
Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edibDigər ölkələr
18:11
Foto
Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
18:02
"Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırırEnergetika
18:02
Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edibXarici siyasət
17:58
Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaqDigər ölkələr
17:57
Foto