İSB-də sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması xidməti istifadəyə verilib
- 15 oktyabr, 2025
- 17:09
İcbari Sığorta Bürosu (İSB) "Şəxsin yazılı razılığı əsasında sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması" xidmətini istifadəyə verib.
"Report" bu barədə Büroya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yeni sistem İSB-nin iştirakçısı olan sığorta şirkətlərinə könüllü və ya icbari sığorta müqaviləsi bağlamaq istəyən şəxsin yazılı razılığı əsasında onun səbəb olduğu sığorta hadisəsi barədə məlumatları elektron formada təqdim etməyə imkan yaradır.
Vətəndaşlar bu razılığı vermək üçün İSB-nin informasiya sistemindəki şəxsi kabinetə gücləndirilmiş elektron imza vasitələri (myGov ID, SİMA İmza, Asan İmza və ya Elektron imza (e-imza)) ilə daxil ola bilərlər.
Şəxsi kabinetdə "Hadisə tarixçəsi ilə bağlı razılıq ərizəsi" bölməsindən yeni ərizə yaradıla, "bütün müraciətlərim" bölməsindən mövcud ərizələr izlənilə və istənilən vaxt xitam edilə bilər.
Razılıq yalnız vətəndaşın göstərdiyi tarixlərdə qüvvədə olur və bu müddət 6 aydan çox ola bilməz.
Ərizəçi sığortaçıya bu səlahiyyəti 2 formada təqdim edə bilər:
• Birdəfəlik – seçilən tarix aralığında yalnız bir dəfə sorğu üçün;
• Limitsiz – seçilən tarix aralığında istənilən sayda sorğu üçün.
İştirakçı sığorta şirkətləri vətəndaşın verdiyi ərizəyə əsasən, İSB-nin informasiya sistemindən aşağıdakı məlumatları əldə edə bilirlər:
• vətəndaşın səbəb olduğu və ya iştirak etdiyi sığorta hadisələrinin ümumi sayı;
• sığortalı zərərvuran nəqliyyat vasitəsinin növü;
• sığorta hadisəsinin baş vermə tarixi və informasiya sisteminə daxil edilmə tarixi;
• sığorta hadisəsinin növü.
Yeni xidmət sayəsində vətəndaşlar sığorta hadisələri ilə bağlı məlumatların paylaşılmasına dair razılıqlarını elektron formada, təhlükəsiz və operativ şəkildə təqdim edə bilirlər. Eyni zamanda sığortaçılar üçün lazımi məlumatların əldə edilməsi şəffaf, avtomatlaşdırılmış və vaxta qənaət edən şəkildə həyata keçirilir.
Şəxsi kabineti olmayan və gücləndirilmiş elektron imza vasitələrindən istifadə etməyən vətəndaşlar sığorta şirkətlərinə müraciət edərək ərizələrini rəsmiləşdirə bilərlər.