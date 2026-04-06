"InvestAz"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
- 06 aprel, 2026
- 11:11
"İnvetsAz İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin apardığı həftəlik bazar araşdırmalarına görə mart ayının sonu və aprel ayının ilk günləri qlobal maliyyə bazarlarında həm iqtisadi məlumatların, həm də geosiyasi risklərin təsiri ilə formalaşan yüksək həssaslıq dövrü kimi yadda qaldı. ABŞ, Almaniya, Avrozona və İngiltərədə açıqlanan makroiqtisadi göstəricilər monetar siyasət gözləntilərini yenidən formalaşdırarkən, ABŞ–İran münasibətlərində davam edən gərginlik investorların risk qiymətləndirmələrini daha da sərtləşdirdi. Bu fon dünya birjalarında ehtiyatlı və seçici ticarət mühitinin formalaşmasına səbəb oldu.
ABŞ: iqtisadi aktivlik və faiz gözləntiləri
ABŞ-da bu dövrdə açıqlanan iqtisadi göstəricilər iqtisadi artımın zəifləmə mərhələsində olduğunu təsdiqlədi. İstehlak xərclərində və biznes aktivliyində müşahidə olunan yavaşlama Federal Ehtiyatlar Sisteminin faiz siyasəti ilə bağlı gözləntiləri yenidən gündəmə gətirdi. İnflyasiya təzyiqlərinin nisbətən sabit qalması FED-in tələsmədən, lakin ehtiyatlı şəkildə faiz endirimlərinə hazırlaşa biləcəyi ehtimalını gücləndirdi. "İnvestAz" analitikləri hesab edirlər ki, bu vəziyyət ABŞ dollarının güclü trend formalaşdırmasına mane olaraq onun daha çox oynaq və qeyri-sabit davranmasına səbəb oldu.
Avrozona və Almaniya: sənaye zəifliyi və iqtisadi təzyiq
Avrozonada və xüsusilə Almaniyada açıqlanan iqtisadi göstəricilər sənaye sektorunda zəifliyin davam etdiyini göstərdi. İstehsal və ixrac göstəricilərindəki durğunluq Avropa iqtisadiyyatının bərpa prosesinin ləng getdiyini ortaya qoydu. İnflyasiyanın aşağı səviyyədə qalması Avropa Mərkəzi Bankının yumşaq monetar siyasət mövqeyini qoruyacağını göstərdi. Bu fonda avro məhdud diapazonda ticarət olundu və Avropa fond bazarlarında ehtiyatlı mövqe üstünlük təşkil etdi.
İngiltərə: zəif artım və monetar ehtiyatlılıq
İngiltərədə açıqlanan iqtisadi məlumatlar iqtisadi artımın kövrək və qeyri-sabit olaraq qaldığını təsdiqlədi. İstehlakçı xərclərində və investisiyalarda məhdud artım "Bank of England"-ın faiz siyasətində ehtiyatlı mövqeyini davam etdirəcəyini göstərdi. Bu fonda funt sterlinq dalğalı dinamika nümayiş etdirdi.
Geosiyasi proseslər: ABŞ–İran gərginliyi və risk mühiti
30 mart – 03 aprel dövründə qlobal bazarların əsas diqqət mərkəzində olan geosiyasi faktor ABŞ–İran münasibətlərində davam edən gərginlik oldu. Körfəz regionunda hərbi və siyasi ritorikanın sərt qalması enerji bazarlarında risk premyasını yüksək saxladı. Bu vəziyyət investorların riskli aktivlərdən qismən uzaqlaşmasına və təhlükəsiz aktivlərə yönəlməsinə səbəb oldu. ABŞ–İran gərginliyi xüsusilə neft və qızıl bazarlarında qiymətlərin həssas reaksiya verməsinə səbəb oldu.
ABŞ dolları: qeyri-sabit və istiqamətsiz hərəkət
ABŞ dolları bu dövrdə ziddiyyətli dinamika nümayiş etdirdi. Faiz endirimi gözləntiləri dolların zəifləməsinə səbəb olsa da, geosiyasi risklərin artdığı günlərdə dollar qısamüddətli təhlükəsiz liman funksiyası göstərdi. Nəticədə dollar indeksi sabit trend formalaşdırmadan dalğalı hərəkətlərlə yadda qaldı.
Qızıl: təhlükəsiz liman rolunun güclənməsi
Geosiyasi risklərin artması və qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənlik qızıl bazarında alıcı marağını gücləndirdi. ABŞ–İran gərginliyi fonunda investorlar qızıla yönəldilər və qiymətli metal möhkəmlənmə tendensiyası nümayiş etdirdi. Dolların oynaq davranışı və faiz siyasəti ilə bağlı qeyri-müəyyənlik qızılın qiymət dinamikasına əlavə dəstək verdi.
Neft: risk premyası ilə dəstəklənən dalğalanma
Neft bazarlarında ABŞ–İran gərginliyi qiymətlər üçün əsas dəstək faktorlarından biri oldu. Körfəz regionunda mümkün təchizat riskləri Brent və WTI markalı neft qiymətlərində risk premyasını artırdı. Bununla yanaşı, qlobal tələbin zəif artımı neft qiymətlərinin kəskin yüksəlişinin qarşısını aldı və bazarda dalğalı dinamika formalaşdırdı.
Kriptovalyuta bazarları: ehtiyatlı bərpa və yüksək volatillik
Kriptovalyuta bazarları bu dövrdə yüksək volatillik şəraitində ticarət olundu. Yanvar və fevral aylarında baş verən kəskin korreksiyadan sonra bazar qismən bərpa cəhdi göstərsə də, geosiyasi risklər və qlobal qeyri-müəyyənlik investor inamının tam bərpa olunmasına mane oldu. Bu səbəbdən kriptovalyutalar dalğalı və qeyri-sabit qiymət hərəkətləri nümayiş etdirdi.
İnvestAz şirkətinin rəsmi internet səhifəsində yer alan iqtisadi təqvimə görə, cari həftə Almaniyada və Amerikada İstehlak Qiymətləri İndeksi və Şəxsi Xərclər İndeksi kimi inflyasiya göstəriciləri dərc olunacaq..
Bu həftə ərzində həmçinin, Amerikada, Avrozonada, Almaniyada Xidmət Sektorunda Biznes Aktivliyi İndeksi göstəriciləri açıqlanacaq.
Eləcə də diqqətlər Yaxın Şərqdə geosiyasi proseslərin inkişaf dinamikasına və Yeni Zelandiya Mərkəzi Bankının faiz qərarına yönələcək.
EUR
Ötən həftəyə 1.15020 səviyyəsində başlayan EURUSD məzənnəsi həftə ərzində 1.16260 hədlərinə kimi bahalaşsa da, sonra kəskin ucuzlaşdı və həftəni 1.15140 səviyyəsində tamamladı. Məzənnə Yaxın Şərqdə davam edən hərbi əməliyyatlar fonunda dolların güvənli liman missiyasını davam etdirəcəyi ehtimallarının təsirilə yeni həftədə də eniş tendensiyasını davam etdirə bilər. Əgər "ayılar" qiyməti 1.15000 həddinin altına sala və burada saxlaya bilsələr, eniş tendensiyası davam edə bilər.
GBP
Keçən həftəyə 1.32610 həddində başlayıb, 1.33450 hədlərinə kimi bahalaşan GBPUSD məzənnəsi daha sonra kəskin ucuzlaşdı və həftəni 1.31970 səviyyəsində tamamladı.
Yaxın Şərqdə artan hərbi ritorika və eksolasiya fonunda GBPUSD cütlüyündə "ayılar" qiyməti 1.32000 həddinin altına sala və burada saxlaya bilsələr, eniş tendensiyası daha da dərinləşə bilər.
XAUUSD
Ötən həftə 4469$-dan 4800$-a kimi bahalaşan qızıl bu dinamikanı qoruyub saxlaya bilmədi 4420$-a kimi ucuzlaşdı. Lakin, həftəlik şamını 4676$-da bağladı.
ABŞ - İran münasibətləri "cash" dollara tələbi artırdığı üçün qızıl yeni həftəyə də enişlə başlayıb. Hazırda 4667$-dan təklif edilən qızılın qiyməti 4500$ həddinin altında qalsa, eniş tendensiyası dərinləşə bilər.
"İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti"nin
Tədris və Analiz Departamenti
"İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti"nin fəaliyyətini Azərbaycan Mərkəzi Bankı tənzimləyir. Şirkət, 09.01.2016-cı il tarixli 087986 saylı lisenziyası əsasında broker, anderraytinq (diler), marja ticarəti (forex), fərdi investorların portfelinin idarə edilməsi, market meykerlik və sair investisiya xidmətləri üzrə fəaliyyət göstərməkdədir.
Risk bildirişi
Yuxarıda göstərilən məlumatlar tamamilə tövsiyə xarakterlidir. Bu fəaliyyət üzrə həyata keçirilən əməliyyatlar yüksək risk qrupuna daxildir və "İNVEST-AZ İnvestisiya Şirkəti" yuxarıda göstərilən məlumatlar əsas götürülməklə, həyata keçirilən investisiya əməliyyatları üzrə heç bir öhdəlik daşımır.