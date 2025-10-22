İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    "İçərişəhər" auditor seçir

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:36
    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 2024-2025-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 250 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 14-nə qədər İdarənin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İçərişəhər, Asəf Zeynallı küçəsi, 20/85 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 14-də, saat 16:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    audit açıq tender İçərişəhər

