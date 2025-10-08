İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    "Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 15:29
    Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi auditor seçir

    Gənclər Fonduna məxsus "Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" MMC audit xidməti üçün kotirovka sorğusu edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 25 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 21-nə qədər Cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küç, 609 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə oktyabrın 21-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    "Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" 2019-cu ildə yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin 1 oktyabr 2019-cu il tarixli sərəncamına uyğun olaraq, ölkənin şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev mərkəzlərində Mərkəzin nümayəndəliklərinin yaradılmasına başlanılıb. Hazırda şirkətin 11 regional nümayəndəliyi və 44 bölməsi fəaliyyət göstərir.

    Gənclər Fondu audit

