"FINCA Azerbaijan" COP30-da İqlimədavamlı Mikromaliyyə Lideri kimi tanındı - FOTO
- 27 noyabr, 2025
- 10:00
Azərbaycanın çevik və aparıcı qeyri–bank kredit təşkilatlarından olan "FINCA Azerbaijan" Braziliyanın Belém şəhərində keçirilən COP30 tədbirində ölkəmiz adına iqlimədavamlı və innovativ kredit məhsulu ilə təqdim olunub. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Pavilyonunda təşkil olunan "İqlim Adaptasiyası, Mitiqasiyası və Davamlılığı üçün Mikrofinans: Pilotlardan Miqyaslanmaya" adlı seminarda "FINCA Azerbaijan" iqlimədavamlı maliyyə həllərinin təşviqində regional liderlərdən biri kimi xüsusi vurğulanıb.
Seminarda təşkilatın innovativ Hibrid Kənd Təsərrüfatı Sığorta Krediti təqdim olunub. Bu məhsul fermerlərin sığorta haqqının 50 %-ni qarşılamaqla yanaşı, onların kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərini genişləndirmələri və iqlim risklərinə qarşı daha dayanıqlı olmaları üçün mikrokredit imkanı yaradan ikili mexanizmdir.
Təqdimat zamanı bu modelin kiçik təsərrüfatları iqlimlə bağlı itkilərdən qorumaq üçün kreditləşmə və risk transferi mexanizmlərini uğurla birləşdirən qabaqcıl təcrübə nümunəsi olduğu qeyd edilib. COP30 paneli həmçinin vurğulayıb ki, "FINCA Azerbaijan"ın bu yanaşması kənd təsərrüfatında risklərin azaldılmasına, ev təsərrüfatlarının dayanıqlığının artırılmasına və aşağı gəlirli fermerlər arasında kənd təsərrüfatı sığortasına çıxışın genişlənməsinə mühüm töhfə verir.
Tədbir çərçivəsində "FINCA Azerbaijan"ın təcrübəsi mikromaliyyənin iqlim adaptasiyası üçün ən ucqar və əlçatanlığı çətin olan bölgələrə xidmət göstərə bilən son çatdırılma kanalı kimi potensialını nümayiş etdirən əhəmiyyətli nümunə kimi yüksək qiymətləndirilib. Bu yanaşma həssas əhali qruplarının quraqlıq, sel kimi iqlim şoklarına daha dayanıqlı olması üçün həm maliyyə resurslarına, həm də risk idarəetmə alətlərinə əlçatanlığını gücləndirir.
1999-cu ildən fəaliyyət göstərən "FINCA Azerbaijan" hazırda ölkənin aparıcı maliyyə təşkilatlarından biridir. Təşkilat kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlara və ev təsərrüfatlarının dəstəklənməsinə xüsusi diqqət yetirir. "FINCA Azerbaijan" dövlət tənzimləyici orqanları, eləcə də "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" İctimai Birliyi də daxil olmaqla, bir çox maraqlı tərəflərlə səmərəli və güclü əməkdaşlıq münasibətləri qurub.