    Energetika Nazirliyi III rübdə 31 icazə verib

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:58
    Bu ilin III rübündə Energetika Nazirliyi 31 icazə verib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ixrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazənin verilməsi" Qaydalarına uyğun olaraq, ixrac nəzarətinə düşən malların idxalı üzrə 23, ixracı üzrə 5 və tranziti üzrə 3 icazə verilib. Bütün icazələr 7 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi vasitəsilə alınıb.

    Energetika Nazirliyi icazə

