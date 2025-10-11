"Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçir
Maliyyə
- 11 oktyabr, 2025
- 16:37
"AzerGold" QSC-nin tabeliyindəki "Daşkəsən Dəmir Filiz" MMC BMW 740I markalı minik avtomobilinin könüllü (KASKO) sığortalanması, eləcə də "DJI Matrice 350 RTK" markalı pilotsuz uçuş aparatının (PUA) özünün, eləcə də ona görə mülki məsuliyyətinin sığortalanması üçün açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 20 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 31-nə qədər Cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Andrey Yeryomenko küçəsi, 73 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə oktyabrın 31-də, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
