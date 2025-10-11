İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    "Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 11 oktyabr, 2025
    • 16:37
    Daşkəsən Dəmir Filiz sığortaçı seçir

    "AzerGold" QSC-nin tabeliyindəki "Daşkəsən Dəmir Filiz" MMC BMW 740I markalı minik avtomobilinin könüllü (KASKO) sığortalanması, eləcə də "DJI Matrice 350 RTK" markalı pilotsuz uçuş aparatının (PUA) özünün, eləcə də ona görə mülki məsuliyyətinin sığortalanması üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 20 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini oktyabrın 31-nə qədər Cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Andrey Yeryomenko küçəsi, 73 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə oktyabrın 31-də, saat 18:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Daşkəsən Dəmir Filiz sığorta

    Son xəbərlər

    16:45
    Foto

    Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşüb

    Biznes
    16:37

    Zelenski və Tramp telefon danışığı aparır

    Digər ölkələr
    16:37

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    16:37

    "Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçir

    Maliyyə
    16:32

    Livan İranın yardımından imtina edib

    Region
    16:30

    Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcək

    Digər ölkələr
    16:16

    Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədir

    Region
    16:13

    Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edib

    Region
    16:06

    Beynəlxalq ekspert: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı səylərin artırılması zəruridir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti