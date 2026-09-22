İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BFB: Banklarda likvidliyin artması yeni istiqraz emissiyalarını stimullaşdıra bilər

    Maliyyə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 11:08
    BFB: Banklarda likvidliyin artması yeni istiqraz emissiyalarını stimullaşdıra bilər

    Azərbaycanın bank sektorunda likvidliyin artması yeni istiqraz emissiyalarının həyata keçirilməsini stimullaşdıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) analitiki Nərmin Bayramlı bildirib.

    "Bank və qiymətli kağızlar sektorlarını bir-birinə rəqib deyil, bir-birini tamamlayan sektorlar kimi görürük. Bazarda azalma ola bilər, amma biz bunu bazarın zəifləməsi kimi qiymətləndirmirik. Bu, müxtəlif amillərdən, o cümlədən bazar iştirakçılarının öz seçimlərindən asılı ola bilər. Ümumiyyətlə, kapital bazarın təsir edən amillər çoxdur. Biz daha çox bazarın daxili strukturunun necə dəyişdiyinə baxırıq. Hansı istiqrazların buraxıldığı, hansı şərtlərlə emissiya edildiyi, kupon faizlərinin nə qədər olduğu və hansı kupon faizlərinin daha çox yayıldığı kimi məsələləri araşdırırıq. Rüblər üzrə azalma müşahidə olunursa, bu, həm qlobal, həm də yerli makroiqtisadi vəziyyətdən asılıdır. Buna görə də hər rübdə həm artımı, həm də azalmanı ayrı-ayrılıqda göstərməyə çalışırıq", - deyə o qeyd edib.

    Bakı Fond Birjası QSC Nərmin Bayramlı

    Son xəbərlər

    20:55

    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır

    Daxili siyasət
    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti