    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.09.2025)

    Maliyyə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 08:50
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    69,54

    0,53

    - 5,10

    Neft WTI (dollar/barel)

    65,18

    0,51

    - 6,54

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 775,80

    12,60

    1 134,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    45 947,32

    - 173,96

    3 403,10

    S&P 500

    6 604,72

    - 33,25

    723,09

    Nasdaq

    22 384,70

    - 113,16

    3 073,91

    Nikkei

    45 486,38

    - 256,72

    5 591,84

    Dax

    23 534,83

    - 131,98

    3 625,69

    FTSE 100

    9 213,98

    - 36,45

    1 040,96

    CAC 40 INDEX

    7 795,42

    - 32,03

    414,68

    ShanghaiComposite

    3 846,33

    - 13,29

    494,57

    BIST 100

    11 377,55

    10,62

    1 546,99

    RTS

    1020,60

    -0,92

    127,38

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1676

    - 0,0100

    0,1300

    GBP/USD

    1,3351

    - 0,0100

    0,0800

    USD/JPY

    149,7100

    1,0400

    - 7,4900

    USD/RUB

    83,9633

    0,3900

    - 29,5600

    USD/TRY

    41,5681

    0,1000

    6,2100

    USD/CNY

    7,1327

    0,0100

    - 0,1700
    beynəxalq əmtəə fond valyuta bazarları
