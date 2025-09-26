Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.09.2025)
Maliyyə
- 26 sentyabr, 2025
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
69,54
|
0,53
|
- 5,10
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
65,18
|
0,51
|
- 6,54
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 775,80
|
12,60
|
1 134,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 947,32
|
- 173,96
|
3 403,10
|
S&P 500
|
6 604,72
|
- 33,25
|
723,09
|
Nasdaq
|
22 384,70
|
- 113,16
|
3 073,91
|
Nikkei
|
45 486,38
|
- 256,72
|
5 591,84
|
Dax
|
23 534,83
|
- 131,98
|
3 625,69
|
FTSE 100
|
9 213,98
|
- 36,45
|
1 040,96
|
CAC 40 INDEX
|
7 795,42
|
- 32,03
|
414,68
|
ShanghaiComposite
|
3 846,33
|
- 13,29
|
494,57
|
BIST 100
|
11 377,55
|
10,62
|
1 546,99
|
RTS
|
1020,60
|
-0,92
|
127,38
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1676
|
- 0,0100
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3351
|
- 0,0100
|
0,0800
|
USD/JPY
|
149,7100
|
1,0400
|
- 7,4900
|
USD/RUB
|
83,9633
|
0,3900
|
- 29,5600
|
USD/TRY
|
41,5681
|
0,1000
|
6,2100
|
USD/CNY
|
7,1327
|
0,0100
|
- 0,1700
