    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.01.2025)

    Maliyyə
    • 20 yanvar, 2026
    • 09:16
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.01.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,10

    -0,03

    3,25

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,58

    0,14

    2,16

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 692,10

    96,70

    351,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    49 359,33

    0,00

    1 296,04

    S&P 500

    6 940,01

    0,00

    94,51

    Nasdaq

    23 515,39

    0,00

    273,40

    Nikkei

    52 927,55

    -1 008,62

    2 588,07

    Dax

    24 959,06

    -338,07

    468,65

    FTSE 100

    10 195,35

    -39,94

    263,97

    CAC 40 INDEX

    8 112,02

    -146,92

    -37,48

    Shanghai Composite

    4 114,66

    12,75

    145,82

    Bist 100

    12 747,88

    79,36

    1 486,36

    RTS

    1 114,20

    7,74

    0,07

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1660

    0,0062

    -0,0085

    USD/GBP

    1,3437

    0,0057

    -0,0036

    JPY/USD

    158,0700

    -0,0500

    1,6200

    RUB/USD

    77,5000

    -0,4567

    -1,2500

    TRY/USD

    43,2792

    -0,0005

    0,3230

    CNY/USD

    6,9606

    -0,0097

    -0,0284
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.01.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.01.2026)

