Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.01.2025)
Maliyyə
- 20 yanvar, 2026
- 09:16
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,10
|
-0,03
|
3,25
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,58
|
0,14
|
2,16
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 692,10
|
96,70
|
351,00
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 359,33
|
0,00
|
1 296,04
|
S&P 500
|
6 940,01
|
0,00
|
94,51
|
Nasdaq
|
23 515,39
|
0,00
|
273,40
|
Nikkei
|
52 927,55
|
-1 008,62
|
2 588,07
|
Dax
|
24 959,06
|
-338,07
|
468,65
|
FTSE 100
|
10 195,35
|
-39,94
|
263,97
|
CAC 40 INDEX
|
8 112,02
|
-146,92
|
-37,48
|
Shanghai Composite
|
4 114,66
|
12,75
|
145,82
|
Bist 100
|
12 747,88
|
79,36
|
1 486,36
|
RTS
|
1 114,20
|
7,74
|
0,07
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1660
|
0,0062
|
-0,0085
|
USD/GBP
|
1,3437
|
0,0057
|
-0,0036
|
JPY/USD
|
158,0700
|
-0,0500
|
1,6200
|
RUB/USD
|
77,5000
|
-0,4567
|
-1,2500
|
TRY/USD
|
43,2792
|
-0,0005
|
0,3230
|
CNY/USD
|
6,9606
|
-0,0097
|
-0,0284
