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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib

    İncəsənət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:01
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib

    Xalq artisti Fidan Hacıyeva III Beynəlxalq Opera Festivalı çərçivəsində Naxçıvan şəhərində konsert və ustad dərsləri verib.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sənətçinin Naxçıvan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məhdud fiziki imkanlılar üçün Regional İnformasiya Mərkəzində gənclərlə görüşü təşkil edilib.

    Bundan başqa, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı və Naxçıvan Dövlət Universiteti nəzdində Naxçıvan Musiqi Kollecinin birgə təşkilatçılığı ilə Fidan Hacıyeva ilə yaradıcılıq görüşü və ustad dərsi keçirilib.

    Xalq artisti tələbələrin ifasını diqqətlə dinləyərək onların səs imkanları, ifa üslubu və musiqi duyumu ilə bağlı fərdi tövsiyələr verib. İtalyan mətnlərində söz vurğularının düzgün tətbiqi, notlara dəqiq və sabit yanaşma, səs diapazonunun imkanlarının nəzərə alınması, diafraqmatik nəfəsdən düzgün istifadə, rezonatorların imkanlarından səmərəli yararlanma, səsin yumşaqlığı və təbii tembrin qorunması kimi mühüm məsələlər ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Sonda Naxçıvan Heydər Əliyev Sarayında "Şərqin qapısında" III Beynəlxalq Opera Festivalı çərçivəsində konsert proqramı təqdim olunub.

    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib
    Fidan Hacıyeva Naxçıvanda konsert və ustad dərsləri verib

    Fidan Hacıyeva Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (BŞİH) Naxçıvan Muxtar Respublikası
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