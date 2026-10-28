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    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:00
    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Azərbaycanın bu il oktyabrın 1-nə 16 milyard 230,1 milyon manat təşkil etmiş daxili dövlət borcunun 7 milyard 766,2 milyon manatını dövriyyədə olan dövlət qiymətli kağızları, 8 milyard 463,9 milyon manatını isə hökumətin üzərinə götürdüyü dövlət zəmanətli öhdəlikləri təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hesabat tarixinə dövlət qiymətli kağızlarının 56 %-i 5 ilə qədər, 44 %-i isə 5 il və daha artıq müddətli olub.

    Hesbaat tarixinə dövriyyədə olan dövlət istiqrazları üzrə Orta Ödəmə Müddəti (OÖM) 3,64 il təşkil edib. Cari ilin 3 ayında daxili maliyyə bazarında qısamüddətli dövlət istiqrazlarının dövriyyə müddətinin bitməsi dövlət istiqrazları üzrə OÖM-ün artmasına səbəb olub.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Daxili dövlət borcu
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