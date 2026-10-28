İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Xüsusi Rabitə Sistemləri Laboratoriyası istifadəyə verilib

    İKT
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:48
    Xüsusi Rabitə Sistemləri Laboratoriyası istifadəyə verilib

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin (XRİTDX) təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərbaycan Texniki Universitetində (AzTU) Xüsusi Rabitə Sistemləri Laboratoriyası istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a XRİTDX-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, laboratoriyanın yaradılmasında əsas məqsəd xüsusi rabitə sistemləri üzrə təhsil alan tələbələrin nəzəri biliklərinin praktiki bacarıqlara çevrilməsi, müasir texnologiyalarla işləmək imkanlarının genişləndirilməsi və bu sahədə yüksək ixtisaslı kadr hazırlığının dəstəklənməsidir.

    Məlumata görə, laboratoriyada tələbələr xüsusi rabitə sistemlərinin quruluşu, fəaliyyət prinsipləri və təhlükəsiz istismarı ilə bağlı praktiki biliklər əldə edəcək, müvafiq texnologiyalarla işləmək bacarıqlarını inkişaf etdirəcəklər.

    XRİTDX ilə AzTU arasında əməkdaşlıq 2022-ci ildən davam edir. Tərəflər arasında imzalanmış əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində tələbələrin informasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik üzrə bilik və bacarıqlarının artırılması, praktiki təlimlərin və maarifləndirici tədbirlərin təşkili, həmçinin fərqlənən tələbələrin dəstəklənməsi istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilib.

    Xüsusi Rabitə Sistemləri Laboratoriyasının istifadəyə verilməsi bu əməkdaşlığın yeni mərhələsi olmaqla, xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində milli kadr potensialının gücləndirilməsinə xidmət edir.

    Xüsusi Rabitə Sistemləri Laboratoriyası istifadəyə verilib
    Xüsusi Rabitə Sistemləri Laboratoriyası istifadəyə verilib
    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti (XRİTDX) Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:03
    Foto
    Azərbaycan Niderland şirkəti ilə rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsini müzakirə edib
    İKT
    13:00
    Pakistanlı nazir: Dinlərarası harmoniyanı gücləndirmək üçün Azərbaycanla işləməyə hazırıq
    Din
    12:59
    Foto
    İrandan Rusiyaya 98 kiloqrama yaxın narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Biznes
    12:59
    Ermənistan Sloveniya ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsinə dair memorandum imzalayıb
    Region
    12:58
    Foto
    Üç rayonda yararsız pestisidlərlə çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsinə başlanılıb
    Sosial müdafiə
    12:55
    Dmitro Şlapaçenko: "Azərbaycanda gələn il yeni DİM dialoqları keçiriləcək"
    Maliyyə
    12:53
    Foto
    Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması çərçivəsində görülən işlər açıqlanıb
    İnfrastruktur
    12:51
    "World Winners Cup Alanya 2026": Azərbaycanın "Marafon" klubu üçüncü oyunda da məğlub olub
    Futbol
    12:50
    Bakıda məktəblinin 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölməsi faktı araşdırılır
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti