Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.11.2025)
Maliyyə
- 14 noyabr, 2025
- 09:02
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
63,97
|
1,29
|
- 10,67
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
59,66
|
1,24
|
- 12,06
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 205,70
|
- 8,50
|
1 564,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
47 457,22
|
- 797,60
|
4 913,00
|
S&P 500
|
6 737,49
|
- 113,43
|
855,86
|
Nasdaq
|
22 870,36
|
- 536,10
|
3 559,57
|
Nikkei
|
50 348,98
|
- 800,84
|
10 454,44
|
Dax
|
24 041,62
|
- 339,84
|
4 132,48
|
FTSE 100
|
9 807,68
|
- 103,74
|
1 634,66
|
CAC 40 INDEX
|
8 232,49
|
-8,75
|
851,75
|
Shanghai Composite
|
4 022,89
|
4,95
|
671,13
|
Bist 100
|
10 628,63
|
- 12,23
|
798,07
|
RTS
|
994,05
|
11,13
|
100,83
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1640
|
0,0052
|
0,1286
|
USD/GBP
|
1,3140
|
0,0018
|
0,0624
|
JPY/USD
|
154,5200
|
- 0,3300
|
- 2,6800
|
RUB/USD
|
80,6481
|
- 0,5293
|
- 32,8719
|
TRY/USD
|
42,3243
|
0,0728
|
6,9643
|
CNY/USD
|
7,0939
|
- 0,0089
|
- 0,2061
Son xəbərlər
09:35
Foto
Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
09:34
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 7 %-ə yaxın artırıbBiznes
09:32
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçibEnergetika
09:32
Yol polisi: Qəzaların böyük hissəsi piyadaların yolu müəyyən olunmamış yerlərdən keçməsi nəticəsində baş verirHadisə
09:29
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 2 növdə mübarizə aparacaqlarFərdi
09:20
Biləcəri və Mərəzə qəsəbələrinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:20
ADY qatarlarda başqaları üçün yer saxlayan sərnişinlərə müraciət edibİnfrastruktur
09:18
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir qarşılaşması keçiriləcəkKomanda
09:12