    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.11.2025)

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2025
    • 09:02
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,97

    1,29

    - 10,67

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,66

    1,24

    - 12,06

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 205,70

    - 8,50

    1 564,70

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 457,22

    - 797,60

    4 913,00

    S&P 500

    6 737,49

    - 113,43

    855,86

    Nasdaq

    22 870,36

    - 536,10

    3 559,57

    Nikkei

    50 348,98

    - 800,84

    10 454,44

    Dax

    24 041,62

    - 339,84

    4 132,48

    FTSE 100

    9 807,68

    - 103,74

    1 634,66

    CAC 40 INDEX

    8 232,49

    -8,75

    851,75

    Shanghai Composite

    4 022,89

    4,95

    671,13

    Bist 100

    10 628,63

    - 12,23

    798,07

    RTS

    994,05

    11,13

    100,83

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1640

    0,0052

    0,1286

    USD/GBP

    1,3140

    0,0018

    0,0624

    JPY/USD

    154,5200

    - 0,3300

    - 2,6800

    RUB/USD

    80,6481

    - 0,5293

    - 32,8719

    TRY/USD

    42,3243

    0,0728

    6,9643

    CNY/USD

    7,0939

    - 0,0089

    - 0,2061
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (14.11.2025)

