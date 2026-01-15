İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Bank BTB"nin depozit portfeli 7 %-ə yaxın azalıb

    15 yanvar, 2026
    Bank BTBnin depozit portfeli 7 %-ə yaxın azalıb

    "Bank BTB" ASC 2025-ci ili 404 min manat zərərlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,1 dəfə azdır.

    Ötən il "Bank BTB"nın əməliyyat gəlirləri 39,949 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 7,2 % çox), əməliyyat xərcləri 34,553 milyon manat (8,8 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 2,969 milyon manat (2,2 dəfə çox), gözlənilməz xərcləri isə 2,831 milyon manat (43,1 % az) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Bank BTB"nin aktivləri 356,822 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 1,7 % azdır. Bunun 265,725 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 1,6 % kiçilib.

    Hesabat dövründə "Bank BTB"nin öhdəlikləri 1,8 % azalaraq 305,897 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 6,7 % azalaraq 135,498 milyon manat, balans kapitalı isə 1,1 % azalaraq 50,925 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, "Bank BTB" 2010-cu ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 71,45 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 76,74 %-i Nigar Mehdiyevaya, 17,68 %-i Rza Sadiqə (Müşahidə Şurasının sədri), 5,58 %-i isə Tükəzban Mahmudovaya məxsusdur.

