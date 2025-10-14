"Bank Avrasiya"nın depozit portfeli 9 %-dən çox azalıb
- 14 oktyabr, 2025
- 17:40
"Bank Avrasiya" ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 5,706 milyon manat mənfəətlə başa vurub.
"Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 44,3 % çoxdur.
9 ay ərzində "Bank Avrasiya"nın əməliyyat gəlirləri 14,434 milyon manat (illik müqayisədə 3,5% çox), əməliyyat xərcləri 9,071 milyon manat (8,7 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 202 min manat (89,8 % az), gözlənilməz gəlirləri isə 545 min manat (65,7 % çox) təşkil edib. Bank mənfəət vergisi ödəməyib.
Bu il oktyabrın 1-nə "Bank Avrasiya"nın aktivləri 204,037 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 0,3 % azdır. Bunun 120,171 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 2,3 % kiçilib.
Hesabat dövründə "Bank Avrasiya"nın öhdəlikləri 5,5 % azalaraq 113,777 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 9,2 % azalaraq 60,633 milyon manata düşüb, balans kapitalı isə 7,1 % artaraq 90,261 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Bank Avrasiya" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 71,8 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 49,5 %-i "Azbizneskom" MMC-yə, 49,5 %-i "Top Properties" MMC-yə, 1 %-i isə Rüstəm Eynullayevə məxsusdur.