Bakıda orta əməkhaqqı 9 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 03 dekabr, 2025
- 10:23
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Bakıda muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 360,4 manat təşkil edib.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, paytaxtda orta aylıq əməkhaqqı 2024-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ilə nisbətən 8,6 % artıb.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,5 % artaraq 1 087,7 manat təşkil edib.
