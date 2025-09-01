"Azəripək" auditor seçir
Maliyyə
- 01 sentyabr, 2025
- 17:21
"Azəripək" ASC 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, kotirovkada iştirak haqqı 15 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 17-nə qədər "Azəripək"in yerləşdiyi Şəki şəhəri, Fətəli Xan Xoyski küçəsi, 1 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə sentyabrın 17-də, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
