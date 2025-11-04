"Azərikard" Prosessinq Mərkəzi banklararası əməkdaşlığı yeni səviyyəyə yüksəldir
- 04 noyabr, 2025
- 12:04
Oktyabrın 15–19-də "Azərikard"ın rəhbərliyi və xidmət göstərdiyi bankların yüksək vəzifəli nümayəndələrindən ibarət heyət Slovakiyanın Bratislava və Avstriyanın Vyana şəhərlərində bir sıra işgüzar görüşlər keçirib. Səfərə "Azərikard"ın baş direktoru Fərid Quliyev rəhbərlik edib. Bu təşəbbüs banklar arasında əlaqələndirmə mühitini gücləndirmək, beynəlxalq maliyyə texnologiyaları üzrə təcrübə mübadiləsini təşviq etmək və yerli ödəniş ekosisteminin davamlı inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyırdı.
Oktyabrın 16-da Bratislavada Avropanın 11 ölkəsində "Raiffeisen" banklarına xidmət göstərən "Raiffeisen Processing Center"in (RPC) rəhbərliyi ilə görüş keçirilib. Görüşdə RPC-nin baş direktoru Marko Rankoviç və şirkətin rəhbər heyət üzvləri iştirak ediblər. Tərəflər süni intellektin ödəniş sistemlərinə tətbiqi, təhlükəsizlik texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi, əməliyyatların optimallaşdırılması və mümkün əməkdaşlıq istiqamətləri barədə geniş fikir mübadiləsi aparıblar.
"Azərikard"ın baş direktoru Fərid Quliyev bildirib: "Ölkənin ödəniş sektorunun inkişafında beynəlxalq təcrübənin rolu əhəmiyyətlidir. RPC kimi Avropanın aparıcı maliyyə institutları ilə birbaşa dialoq həm bilik mübadiləsini gücləndirir, həm də ölkənin ödəniş sistemlərinin daha çevik və müasir yanaşmalarla zənginləşməsinə şərait yaradır. Azərikard olaraq bu körpünü qurmaqdan məmnunuq."
Nümayəndə heyəti səfəri Vyana şəhərində davam etdirərək ödəniş texnologiyaları üzrə qlobal şirkət olan "OpenWay Global"ın rəhbərliyi ilə görüş keçirib. Şirkətin baş direktoru Pavel Qubin Avropa, Asiya və Amerika bazarlarında reallaşdırılan ödəniş innovasiyaları barədə məlumat verib. Dialoq çərçivəsində kart texnologiyaları, regional ödəniş modelləri və rəqəmsal transformasiya prosesləri müzakirə olunub. Pavel Qubin bildirib:
"Azərbaycan ödəniş bazarı regionda diqqət çəkən dinamikaya malikdir. "Azərikard" bu inkişafın mərkəzində dayanaraq həm ödəniş sektorunu, həm də innovasiyaları əlaqələndirən çox önəmli oyunçudur."
Səfərin yekunlarına dair Fərid Quliyev vurğulayıb: "Bizim məqsədimiz bank tərəfdaşlarımız arasında uzunmüddətli və davamlı əməkdaşlıq mühiti formalaşdırmaq, beynəlxalq təcrübəni ölkəmizə gətirmək və yeni nəsil ödəniş sistemlərinə birgə keçidi təmin etməkdir."
Bank nümayəndələri səfərin yüksək peşəkarlıqla təşkil olunduğunu, müzakirələrin açıq və məqsədyönlü aparıldığını qeyd ediblər. Bu təşəbbüs həm yerli ödəniş sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə, həm də banklararası etimad və qarşılıqlı əməkdaşlıq mədəniyyətinin möhkəmlənməsinə xidmət edib.
"Azərikard" gələcəkdə də beynəlxalq təcrübə mübadiləsini genişləndirmək, yüksək texnoloji ödəniş həllərinə sərmayə yatırmaq və bank tərəfdaşları ilə birlikdə ödəniş infrastrukturu üçün daha effektiv inkişaf modelləri formalaşdırmaqda qərarlıdır.