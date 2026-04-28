Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
Maliyyə
- 28 aprel, 2026
- 14:46
Azərbaycanın bu il aprelin 1-nə 16 milyard 492,9 milyon manat təşkil etmiş daxili dövlət borcunun 7 milyard 695,5 milyon manatını dövriyyədə olan dövlət qiymətli kağızları, 8 milyard 797,4 milyon manatını isə hökumətin üzərinə götürdüyü dövlət zəmanətli öhdəlikləri təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hesabat tarixinə dövlət qiymətli kağızlarının 54,4 %-i 2 və 3 illik, 45,6 %-i isə 5 il və daha artıq müddətli olub.
Dövriyyədəolan dövlət istiqrazları üzrə Orta Ödəmə Müddəti (OÖM) 3,6 təşkil edib. 3 ay ərzində qısamüddətli dövlət istiqrazlarının dövriyyə müddətinin bitməsi dövlət istiqrazları üzrə OÖM-ün artmasına səbəb olub.
17:16
Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd varRegion
17:15
Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcəkDaxili siyasət
17:14
Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcəkMədəniyyət
17:10
Süheyl Əl Mazrui: "BƏƏ-nin OPEC-dən çıxması üçün münasib vaxt yetişib"Energetika
17:08
Elxan Əsədov: Təbii fəlakətlər zamanı dövlət vətəndaşlarının yanında dayanırDaxili siyasət
17:04
Foto
Hikmət Mirzəyev türkiyəli həmkarı ilə hərbi əməkdaşlığı müzakirə edibHadisə
17:04
Mirzoyan Parisdə Azərbaycanla sülh prosesi və regional layihələr barədə danışıbRegion
17:01
"Mançester Siti" Con Stounzla vidalaşacağını açıqlayıbFutbol
17:00